Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге к началу текущего года составила 54,4 тыс. рублей, увеличившись за 2017 год на 11%. Об этом заявил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Петербурга

Филиппов подчеркнул, что среднестатистический петербуржец получает на 40% больше среднестатистического россиянина. Тем не менее, темпы роста реальной зарплаты, с учетом инфляции, не такие оптимистичные и составили в 2017 году лишь 5,5%.

При этом «иные доходы» граждан в Петербурге сокращаются, но Иван Филиппов в этом большой беды не видит. Он убежден, что петербуржцы получают очень много денег по серым схемам, которые вообще невозможно отследить.

«Иные доходы населения — вещь, касающаяся не большинства граждан Петербурга — предпринимательские доходы и доходы, связанные с получением ренты», — сказал он.

«Огромное количество реальных доходов населения находятся в серой зоне. Взять рынок недвижимости — это огромный рынок, и это реальные доходы петербуржцев. Я приехал из Москвы и могу сказать, что ставки аренды в городе за два года выросли на 20%», — добавил чиновник.

По мнению Филиппова, ситуация на рынке труда Петербурга «стабильна, с низким уровнем безработицы». Официально безработными в Петербурге считается около 50 тыс. человек.

В целом, в Смольном полагают, что социально-экономическая ситуация в городе складывается позитивно, о чем свидетельствует рост потребительской активности. За прошлый год оборот розничной торговли вырос на 2,9%, достигнув 1,3 млрд рублей.

«Это позволило городу войти в тройку лидеров России по данному показателю. Ключевым фактором указанного роста является повышение уверенности населения в завтрашнем дне, в том числе благодаря рекордно низкому уровню инфляции в городе, что способствует повышению объемов потребления населения и снижения его склонности к сбережению», — заметил Филиппов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург занимает вторую строчку в рейтинге зарплат специалистов среди российских городов-миллионников, однако уровень доходов квалифицированных петербуржцев по итогам 2017 года оказался на 33,3% ниже, чем аналогичный показатель у москвичей. Это следует из результатов исследования рекрутинговой компании HeadHunter.

Добавим, что минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге составляет в 2018 году 17 тыс. рублей.