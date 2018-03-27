Очередной не справился – в Крыму уволили вице-премьера
Симферополь, 27 марта, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Вице-премьер крымского правительства Владимир Серов покидает свою должность из-за низкой эффективности выполнения возложенных на него задач. Об этом 27 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Он уже написал заявление об увольнении. Есть вопросы по эффективности его работы, которая так и не была организована на должном уровне. До сих пор не решён вопрос по ликвидации пробок в Симферополе, не утверждены расписания и схемы организации маршрутной сети, с транспортниками слабый контакт. Определение правильности тарифов на воду также были в его компетенции», — уточнил руководитель региона.
Владимир Серов ранее занимал пост главы администрации Судака, в должности вице-премьера республики работал с июля прошлого года.
В кулуарах крымского правительства пророчат на его место Дмитрия Ворону, который в период президентства Виктора Януковича работал замом министра внутренних дел Украины Анатолия Могилёва и Александра Захарченко, а также был заместителем министра юстиции Украины Александра Лавриновича.
После воссоединения Крыма с Россией бывший украинский чиновник принимал активное участие в реализации проекта игорной зоны на Южном берегу полуострова.
Местные телеграмм-каналы называют эту кадровую перспективу очередной аппаратной победой вице-премьера РК Виталия Нахлупина по усилению позиций «донецко-макеевской группы» в руководстве региона.
Официальные представители Совмина пока не комментируют ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также стало известно, что крупнейшее госкомпания Крыма «Черноморнефтегаз» в третий раз после 2014 года осталась без руководства — на фоне проблем со сдачей газопроводов к новым ТЭС директор предприятия и его замы ушли в отставку по собственному желанию.
«Генеральный директор Борис Зимин и его заместители: Прокофьев, Сотников, Барт и начальник управления капитального строительства Карнач написали заявления и подали в отставку 23 марта. Обязанности директора исполняет замруководителя предприятия Александр Кузнецов», — сообщил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.