Симферополь, 27 марта, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Вице-премьер крымского правительства Владимир Серов покидает свою должность из-за низкой эффективности выполнения возложенных на него задач. Об этом 27 марта журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Судак. Вид с вершины Генуэзской крепости

«Он уже написал заявление об увольнении. Есть вопросы по эффективности его работы, которая так и не была организована на должном уровне. До сих пор не решён вопрос по ликвидации пробок в Симферополе, не утверждены расписания и схемы организации маршрутной сети, с транспортниками слабый контакт. Определение правильности тарифов на воду также были в его компетенции», — уточнил руководитель региона.

Владимир Серов ранее занимал пост главы администрации Судака, в должности вице-премьера республики работал с июля прошлого года.

В кулуарах крымского правительства пророчат на его место Дмитрия Ворону, который в период президентства Виктора Януковича работал замом министра внутренних дел Украины Анатолия Могилёва и Александра Захарченко, а также был заместителем министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

После воссоединения Крыма с Россией бывший украинский чиновник принимал активное участие в реализации проекта игорной зоны на Южном берегу полуострова.

Местные телеграмм-каналы называют эту кадровую перспективу очередной аппаратной победой вице-премьера РК Виталия Нахлупина по усилению позиций «донецко-макеевской группы» в руководстве региона.

Официальные представители Совмина пока не комментируют ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также стало известно, что крупнейшее госкомпания Крыма «Черноморнефтегаз» в третий раз после 2014 года осталась без руководства — на фоне проблем со сдачей газопроводов к новым ТЭС директор предприятия и его замы ушли в отставку по собственному желанию.

«Генеральный директор Борис Зимин и его заместители: Прокофьев, Сотников, Барт и начальник управления капитального строительства Карнач написали заявления и подали в отставку 23 марта. Обязанности директора исполняет замруководителя предприятия Александр Кузнецов», — сообщил министр топлива и энергетики РК Вадим Белик.