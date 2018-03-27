Екатеринбург, 27 марта, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Отсутствие чёткой и ясной информации о событии в Кемерово от государственных СМИ России и Кузбасса породило недоверие людей к власти, и к президентскому курсу в частности. Страна сидит в соцсетях и дружно сомневается в сведениях из официальных источников. Информационная повестка была упущена с первых часов трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», считает уральский политолог Александр Устинов.

Илья Дубровин ИА REGNUM Митинг в Кемерово

«Странная ситуация. Ряд СМИ сообщают о прибытии Путина в Кемерово в три часа ночи. Государственные СМИ молчат, Песков, якобы находящийся в Кемерово, опровергает. Но реакция президента и губернатора непонятна. Численность погибших чётко не фиксируется и порождает слухи. Опять же, какие-то подписки о неразглашении. И, наконец, неужели никто не может выйти к людям? За сутки все эти вопросы могли быть сняты», — пишет уральский телеграмм-канал «Устинов троллит».

Уральский политолог Александр Устинов расшифровал свои короткие предложения корреспонденту ИА REGNUM, пояснив, что выразил лишь недоумение, ибо сейчас ситуация в Кемерово огненная, и спекулировать на страшной трагедии недопустимо.

«Больно наблюдать за этой беспомощностью властей. Реакция, действительно, поражает. В первый день — молчание от губернатора Амана Тулеева, который так и не вышел к народу. Власть словно была парализована. Мало того, когда в Кемерово прилетел глава государства, он перед Путиным извинился за сгоревший торговый центр, а не перед людьми. Разве это адекватно? Кто видел трансляцию митинга, тот не забудет этих криков: «Правды! Правды! Правды!». Из-за подписок о неразглашении, которые заставляли делать родственников пострадавших, пошли слухи, что от людей утаивают истинную информацию. И вмиг ситуацию подхватили деструктивные силы, накручивая число погибших. Сегодня на митинге стало ясно, что есть 64 точно погибших и несколько пропавших.

Власть признала: число будет расти, когда всех найдём и разберёмся. Почему из вас митингами это надо вытягивать? Почему нет единого информационного центра, штаба, который бы нес единый посыл? Поэтому не удивляйтесь, что соцсетям люди верят больше, чем вам. Почему хватают охранника, когда сигнализация перестала работать неделю назад? И есть ещё один немаловажный момент. За Владимира Путина отдали свой голос 85,57% жителей Кузбасса. Сейчас все органы власти — заложники этого результата. Местная власть недееспособна, одна надежда — на Путина. Фактически события в Кемерово — это сигнал слабой внутренней политики в стране. Централизованной, зависящей от Кремля, не умеющей независимо, самостоятельно мыслить и действовать», — высказал своё мнение Александр Устинов.

Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл крупнейший за десятилетие в России пожар. По официальным данным, погибло 64 человека. Сегодня, 27 марта, в Кемерово прошёл митинг возмущённых бездействием властей и коррупцией жителей города. Люди требуют отставки главы региона Амана Тулеева, который так и не высказал своё отношение к происходящему, не приехал к горевшему ТЦ, «чтобы его кортеж не мешал проезду». На место трагедии прилетел президент РФ Владимир Путин, который встретился с пострадавшими и участвовавшими в эвакуации людьми.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, похоже, и в СМИ, и в правительстве страны уже начинает появляться понимание того, что необходимы перемены в сфере телевещания. Это относится и к готовности первых лиц государства обращаться к людям в критические минуты незамедлительно, когда того требуют события.

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