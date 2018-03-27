Москва, 27 марта, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий наказание за кражу средств с банковских карт, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

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Теперь кража с банковских карт будет считаться мошенничеством — соответствующие поправки появятся в Уголовном кодексе РФ. За такое преступление нарушителям грозит до 6 лет тюрьмы.

Как отмечали авторы законопроекта в ходе его рассмотрения, сегодня злоумышленники придумали новый способ краж — средства со счетов граждан списываются маленькими суммами, за что злоумышленникам может грозить только административное наказание. Но общая сумма хищения при этом становится сопоставимой с тяжкими хищениями. В связи с этим депутаты решили ужесточить наказание и сделать его уголовным.

Кроме того, если мошенники при краже средств воспользуются чужим электронным средством платежа, то им будет грозить до трех лет лишения свободы.