Москва, 27 марта, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В феврале 2018 года Nissan X-Trail стал лидером на вторичном рынке среди всех остальных моделей японской марки, результаты аналитического исследования были опубликованы 27 марта на сайте компании «Автостат-инфо».

Tokumeigakarinoaoshima Nissan X-Trail

Всего в феврале 2018 года в России было продано 2274 этих кроссоверов, что на 2,8% больше, чем в феврале 2017 года.

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На втором месте продажного рейтинга подержанных машин Nissan расположилась модель Qashqai с показателем 2176 ед., показав рост продаж 10,3%.

Третью строчку занял автомобиль Nissan Almera, за обозначенный период в России было продано 1693 машин, при этом продажи модели упали на 9,5%.

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Четвертую позицию занял Nissan Teana (1187 ед., падение продаж — 12%), пятую — Nissan Primera (1082 ед., падение продаж — 8,5%). На шестом и седьмом местах расположились Nissan Note (1072 ед., рост — 12%) и Nissan Tiida (1071 ед., рост —0,6%).

Напомним, ранее аналитики озвучили рейтинг онлайн-продаж подержанных автомобилей за февраль 2018 года. Самыми частыми публикациями являются объявления о продаже Ford Focus 2012 года выпуска, всего в феврале их было размещено 1045.