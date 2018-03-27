Москва, 27 марта, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Цены на черное золото 26 марта показали невыразительную динамику. В течение дня превалировал нисходящий уклон, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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В рамках технической коррекции с максимумов выше отметки $70 цены дошли до уровней вблизи $69 и завершили торги в середине диапазона. С утра баррель возобновил подъем и снова метит на $70.

«Геополитический фактор спровоцировал резкий, но кратковременный рост котировок, после чего рынок перешел в режим консолидации с медвежьим уклоном. Это была локальная коррекция, вполне закономерная, учитывая слишком эмоциональный рывок, который ей предшествовал», — пояснил эксперт.

В целом же ситуация в сырьевом сегменте сейчас выглядит весьма неплохо. Brent снова торгуется вблизи трехлетних максимумов во многом благодаря усилиям ОПЕК и вере в то, что экспортеры продолжат заниматься рынком и после истечения текущей сделки.

«Тем временем сланцевая отрасль США продолжает выступать в качестве сдерживающей силы. Буровая активность в стране снова выросла — число активных установок выросло до 804 единиц. Это говорит о перспективах дальнейшего наращивания добычи углеводородов», — отметил Мащенко.

В последние недели производство демонстрирует более умеренные темпы роста, и это несколько сглаживает общий негатив с этого фронта. Однако если в ближайшее время появятся признаки повышения активности компаний, рынок не сможет игнорировать новые рекорды, которые компенсируют уходящие с рынка баррели, которыми жертвуют страны ОПЕК+.

«Так что этот фактор еще может послужить предлогом для фиксации прибыли на достигнутых высотах. Но прежде еще можно будет увидеть Brent за пределами отметки $70 и даже на свежих максимумах, хотя и ненадолго», — полагает эксперт.

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