Чебоксары, 27 марта, 2018, 08:34 — ИА Регнум. На заседании в Министерстве экономического развития России, посвящённом реформе отрасли обращения с отходами, были подняты проблемы концессионной политики в Чувашии — в частности, при возведении и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новочебоксарске, сообщили ИА REGNUM в чувашском штабе ОНФ, активисты которого инициировали обсуждение данного вопроса.

Onf.ru В Чувашии

Мероприятие, собравшее представителей общественных организаций, органов власти и экспертов отрасли более чем из 40 субъектов страны, было посвящено вопросам состояния и реформирования сферы обращения с отходами в России, а также практикам реализации территориальных схем и программ.

Член регионального штаба народного фронта в Чувашии Борислав Скуратов поделился мнением об особенностях концессии в сфере оборота отходов в республике. По его словам, за счёт федеральных и региональных средств практически полностью был возведен полигон ТКО в Новочебоксарске, но незадолго до завершения строительства он стал объектом концессионного соглашения и часть средств внес уже концессионер.

«Однако строгой системы контроля за исполнением условий концессионного соглашения эксперты ОНФ не обнаружили. Мы полагаем, что отсутствие должного внимания со стороны профильных министерств и надзорных органов к деятельности концессионера приводит к серьезным последствиям, в частности, к несоблюдению на предприятии технологических циклов. Активисты ОНФ обнаружили такого рода факты при проверке полигона ТКО осенью прошлого года», — рассказал Скуратов, продемонстрировав видеоролик, в котором были зафиксированы данные нарушения.

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Эксперт ОНФ добавил, что в регионе установлен высокий тариф на утилизацию отходов. С 2017 года он составил более чем 2 тыс. руб. за 1 тонну. При этом порядка 45% этой суммы приходится на инвестиционную надбавку.

«В ходе совещания прозвучало мнение, что повышение тарифа произошло во многих из тех регионов, где в отрасли используются концессионные механизмы. Большинство федеральных и региональных экспертов согласились, что не во всех случаях практика применения концессионных соглашений в сфере оборота отходов эффективна», — сказал Борислав Скуратов.

По итогам обсуждения эксперты выработали ряд предложений по корректировке законодательства в целях эффективного регулирования отрасли. Активисты народного фронта в Чувашии, в свою очередь, заявили, что намерены держать под контролем процесс внедрения территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике, а также деятельность полигона ТКО в Новочебоксарске.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, концессионное соглашение между правительством Чувашии и ЗАО «Управление отходами» было подписано в июле 2014 года для создания межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) на территории региона. Напомним, объектами концессионного соглашения являются вторая карта складирования полигона ТБО мощностью 100 тыс. тонн в год, мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 150 тыс. тонн в год, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки в городе Чебоксары мощностью не менее 150 тыс. тонн в год. Кроме того, концессионеру для эксплуатации в качестве иного имущества передана первая карта складирования ТБО, построенная за счёт бюджетных средств.

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Напомним, с запуском осенью 2015 года нового полигона мусор стал дорожать и становиться предметом разбирательств на разных уровнях. Со слов перевозчиков, цены на размещение отходов выросли сразу в 10 раз — с 43,7 рублей за куб/м в октябре до 425,22 рублей в ноябре. Аналогичные цифры приводились ранее и УФАС. Если не учитывать надбавку, то цены выросли примерно в 16 раз — с 27,4 до 425,22 рублей.

С февраля 2017 года общая стоимость услуги по утилизации ТБО для населения составила 2062,33 руб./т (с учётом НДС), в том числе тариф — 1127,03 рубля, надбавка к нему — 935,3 рубля. В мэрии Чебоксар тогда поясняли, что размер платы за содержание жилья увеличился в среднем с 70 копеек до 1,67 рубля за «квадрат» при условии принятия собственниками соответствующих решений. Для остальных потребителей с февраля 2017 года общая стоимость услуги определена в сумме 1747,74 руб./т (без учёта НДС), из них тариф — 955,1 рубля, надбавка — 792,63 рубля.

В 2016 году Чувашия в очередной раз попала в федеральную повестку в связи с многократным ростом тарифов после запуска нового полигона ТКО. В качестве негативного примера регион был в очередной раз приведён на форуме ОНФ 22 ноября с участием президента Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что «обоснованность тарифов нужно, конечно, проверять, в разы невозможно это сделать» и поддержал «общественников» о необходимости «тщательного прямого общественного контроля» по организации полигонов в регионах, «потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши». Между тем, власти Чувашии продолжают отстаивать позицию в части 10-кратно выросших тарифов за обращение с отходами — вопреки прокурорскому представлению и проверке, проведённой по поручению президента.