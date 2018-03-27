Кемерово, 27 марта, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Причинами трагических событий, которые произошли в Кемерове 25 марта, стали «преступная халатность и разгильдяйство». Об этом на совещании в областном центре, посвященном ликвидации последствий возгорания, заявил президент РФ Владимир Путин.

skeeze Пожарный

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«Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный», — возмутился Путин. — Люди пришли отдыхать, дети».

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«Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства», — сказал глава государства.

Совещание началось с минуты молчания. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

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По делу о пожаре в ТРЦ в Кемерово допрошены пятеро подозреваемых

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин прибыл в Кемерево 27 марта. Глава государства возложил цветы к стихийному мемориалу погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». К мемориалу Путин пришёл с букетом роз.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. В результате крупного возгорания погибли 64 человека, среди которых много детей. Более 60 обратились за помощью к медикам, 15 человек находятся в больницах.

Уголовное дело возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Расследование ведёт группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, которая будет детально разбираться в причинах трагедии.

Добавим, что в Кемеровской области в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен трёхдневный траур. Он будет проходить 27, 28, 29 марта.