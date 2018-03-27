Нефть настроена продвигаться выше
Москва, 27 марта, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги открылись 26 марта ростом на фоне ухудшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Цена на нефть повышалась до отметки $70,95. Цена отошла от максимума на новостях о том, что силы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили баллистические ракет выпущенные с территории Йемена. На американской сессии котировки снижались до $69,65.
Китай запустил фьючерсные контракты на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (IEE). В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд).
Отмечается, что с шанхайскими фьючерсами на нефть объем был больше, чем с Brent.
Сегодня, 27 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $70,36 (+0,49%). Покупатели настроены продвигаться выше, так как внешние факторы поддерживают цены выше 70 долларов.
Ближайшим целевым уровнем выступит $71,25. Если около $71,25 не начнется фиксация прибыли от длинных позиций, покупателям откроется горизонт до $74,00.
Напомним, 26 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,46%, до $70,12 за баррель, WTI — на 0,50%, до $65,55 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,06 за баррель.
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