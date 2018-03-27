Москва, 27 марта, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Торги открылись 26 марта ростом на фоне ухудшения геополитической обстановки на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена на нефть повышалась до отметки $70,95. Цена отошла от максимума на новостях о том, что силы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили баллистические ракет выпущенные с территории Йемена. На американской сессии котировки снижались до $69,65.

Китай запустил фьючерсные контракты на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (IEE). В течение первого часа торгов объем сделок превысил 10 млрд юаней (свыше $1.5 млрд).

Отмечается, что с шанхайскими фьючерсами на нефть объем был больше, чем с Brent.

Сегодня, 27 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $70,36 (+0,49%). Покупатели настроены продвигаться выше, так как внешние факторы поддерживают цены выше 70 долларов.

Ближайшим целевым уровнем выступит $71,25. Если около $71,25 не начнется фиксация прибыли от длинных позиций, покупателям откроется горизонт до $74,00.

Напомним, 26 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,46%, до $70,12 за баррель, WTI — на 0,50%, до $65,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,06 за баррель.

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