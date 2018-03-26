Варна, Болгария, 26 марта, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение прошедшей встречей с руководством ЕС в болгарской Варне, 26 марта передает агентство Reuters.

Twibee.com Реджеп Эрдоган

Согласно заявлению Эрдогана, сделанному после встречи, он надеется, что «трудные времена» в отношениях ЕС и Турции остались позади.

Турецкий лидер также заявил, что исключение Турции из процесса расширения Евросоюза было бы «большой ошибкой».

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта в Варне в Болгарии состоялась встреча руководителей Евросоюза с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи турецкий лидер заявил о верности «стратегической цели» вступления Турции в Евросоюз.

Председатель Евросовета Дональд Туск отметил «трудности» в отношениях с Турцией, но обратил внимание на «хорошее сотрудничество» в ряде областей.