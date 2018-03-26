Москва, 26 марта, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Цены на нефть 26 марта движутся неактивно, но общей глобальной картины это никак не меняет, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Нефть

«К настоящему времени сырьевые котировки держатся неподалеку от январских максимумов, и нельзя исключать, что покупатели не попробуют атаковать $70 за баррель Brent в ближайшие часы», — отметила эксперт.

Сегодня днем баррель Brent пока торгуется по $69,88 (+0,1%). За «бочку» легкой нефти WTI дают $65,82 (-0,1%).

«Для рынка нефти положительными факторами остаются разговоры вокруг намерений ОПЕК+ продлить свои соглашения в том или ином виде на 2019 год, а может быть и дальше», — полагает Бодрова.

Насколько эти планы совпадут с реальностью, увидим чуть позже. Сигналом к готовности продлевать сделку будет отсутствие к середине лета сколько-нибудь внятной стратегии по сворачиванию договоренностей.

«Тогда же может начать «дергаться» российская делегация. Москва в лице министра энергетики Александра Новака неоднократно подчеркивала, что считает целесообразным ранний выход из соглашения», — считает эксперт.

Читайте также: У нефти шаткие позиции