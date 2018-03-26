Кемерово, 26 марта, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В социальных сетях и telegram-каналах негодуют по поводу поведения губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Его пресс-служба пояснила, что прибыть на место трагедии к ТЦ «Зимняя вишня» он не мог, потому что его кортеж мог помешать пожарным.

ГУ МЧС РФ по Кемеровкой области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«То, что Тулеев даже не соблаговолил приехать к «Зимней вишне», то, что Воробьев так и не поговорил с людьми у волоколамской свалки, показывает нам, что люди эти вообще не готовы жить и дышать вместе с народом. Они могут лишь передавать «населению» свои послания через унылый региональный телеканальчик, свой уродливый инстаграмм или (если повезет) через парадную съемку с президентом <…>.

Они не понимают, как обнять мать погибшего мальчика, как успокоить отца, чья дочь всю ночь задыхалась от помоечных выбросов. Они не в состоянии встать на сторону народа, по настоящему представлять его перед подонками, которые сливают в городской пруд кислоту или закрывают кинозал, набитый детьми, чтоб какой-нибудь еще один таежный третьеклассник не проник в кино без билета», — отмечает telegram-канал «Незыгарь».

Его авторы считают, что в ситуации ужасающей трагедии с большим количеством жертв администрация Кемеровской области демонстрирует вопиющую некомпетентность с точки зрения публичного реагирования.

Читайте также: «К трагедии в Кемерове привели три вещи»

Канал «Кемерово-баши» высказался ещё более жёстко: «То, что Тулеев не приехал на место трагедии — огромная ошибка. Кто-то из чиновников уточнил: «кортеж может помешать машинам МЧС». Какой кортеж? Вы в своем уме? Увольте этого идиота. Пешком идите. Ползите». И чуть позднее канал добавляет: «Кто-то сообщает, что Тулеев болен и нетранспортабелен. Но зачем тогда пресс-служба губернатора дезинформирует общественность?».

Канал «Земля Сибири» посоветовал кузбасскому губернатору послушать песню «Стриптиз» группы «Наутилус Помпилиус».

Между тем в Кремле сочли некорректным вопрос о претензиях к Тулееву, который не приехал на место пожара. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу корреспондента радиостанции «Говорит Москва» дать оценку действиям губернатора Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса Аман Тулеев не прибыл в первый день на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове по совету главы МЧС России Владимира Пучкова, чтобы не мешать спасательной операции. Зато его пресс-служба вечером 26 марта процитировала слова Тулеева о предложении к собственникам торгового центра оказать материальную помощь семьям погибших в дополнение к региональным мерам поддержки.

«Считаю справедливым, если компании-работодатели погибших, пострадавших и членов их семей окажут им посильную помощь», — подчеркнул губернатор.

Также его пресс-служба сообщила, что «Кузбасскино» в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» отменило кинопоказы 26, 27 и 28 марта.

Напомним, на данный момент подтверждена гибель 64 человек при пожаре. В стационарах находятся 11 пострадавших.