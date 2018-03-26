Москва, 26 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent под занавес прошедшей недели торговались выше 70 долларов за баррель впервые с конца января. Это помогает российской валюте оставаться стабильной против евро и доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

ИА REGNUM Рубль

На китайских биржах начали торговаться контракты на нефть за юани. Вполне вероятно, что в течение нескольких последующих лет Китай составит серьезную конкуренцию европейским и американским биржам.

«Тем временем дело Скрипаля продолжает набирать обороты. Стало известно, что Дональд Трамп 26 марта, вероятно, объявит о высылке 10 дипломатов из Соединенных Штатов. Ранее подобные меры применили к России несколько европейских стран», — напомнил эксперт.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе отметки 56 рублей 95 копеек, евро торгуется на отметке 70 рублей 60 копеек. Индекс ММВБ опустился до 2270 пунктов, котировки нефти марки Brent торгуется чуть ниже 70 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается в районе 8300 долларов.

«Котировки черного золота в конце прошедшей неделе чуть было не побили ценовой рекорд с конца 2014 года. Однако технически нефть выглядит несколько перекуплено. Есть огромная вероятность того, что ожидается корректировка цен на энергоресурсы», — полагает Задоя.

Соответственно это негативно скажется на курсе российской валюты. Помимо этого стоит напомнить, что в России завершилась налоговая неделя, и все эти факторы будут давить на рубль.

«Скорее всего, стоит ожидать постепенного ослабления отечественной валюты. Курс доллара вероятнее всего на этой недели будет находиться в диапазоне от 57 до 58 рублей за единицу», — считает эксперт.

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