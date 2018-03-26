Москва, 26 марта, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Халатность, алчность и безответственность, наложенные на череду обстоятельств, — таковы причины пожара в ТЦ «Зимняя вишня», унёсшего более 60 жизней, считает председатель комитета Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко. Об этом он заявил 26 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи несут цветы в память о погибших при пожаре в ТЦ Кемерово

«Надо разграничивать причины пожара и то, что произошло после возгорания, — призвал парламентарий. — Всё-таки это разные вещи. Есть версия, что возгорание произошло по вине человека — какая-то шалость подростков. Была версия, что проводка. Здесь фактор ответственности тех, кто её проектировал и монтировал».

Кроме того, депутат усомнился в том, что в данном ТЦ вообще можно было размещать кинотеатры и детские объекты, так как здание к этому было не приспособлено.

«Не должны детские объекты быть в рискованной зоне, а проверять надо не там, где взятки хорошо дают, а там, где возникает угроза жизни», — сказал депутат и подчеркнул, что свою роль в причинах трагедии сыграла также западная мода (вероятно, имелось ввиду стремление предпринимателей сделать ТЦ универсальным местом отдыха — прим. ИА REGNUM ) и соблазн заработать на детях.

Напомним, что в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, обернувшемся человеческими жертвами, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации с привлечением территориальных органов МЧС России проверить соблюдение законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры.

Сообщается, что прокурорам велено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.