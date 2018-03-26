Москва, 26 марта, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Жители Москвы, стремясь выразить свои соболезнования родственникам погибших при пожаре 25 марта в кемеровском торговом центре, несут свечи, цветы и игрушки на Большую Татарскую улицу, к представительству Кемеровской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

В областной администрации в связи с трагедией, произошедшей накануне, объявили 27, 28 и 29 марта днями траура. Пожар на четвёртом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» удалось ликвидировать лишь к утру 26 марта, в настоящее время сотрудники экстренных служб и спасатели продолжают разбор завалов.

По сообщению регионального МЧС, площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. По последним данным, жертвами пожара стали не менее 64 человек, в том числе и дети.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня», повлекшем многочисленные человеческие жертвы, первый заместитель Генпрокурора РФ Александр Буксман поручил прокурорам субъектов РФ с привлечением МЧС провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

«Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах», — говорится в сообщении пресс-службы.

В случае выявления нарушений закона предписано незамедлительно принять «исчерпывающие меры реагирования», обеспечив реальное устранение нарушений. Поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

Добавим, в дни траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Кемеровской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

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Сегодня, 26 марта, жители Кемерова продолжают приносить мягкие игрушки, свечи и цветы к месту трагедии — в память о тех, кто погиб на пожаре в «Зимней вишне».