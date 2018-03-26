Вашингтон, 26 марта, 2018, 13:26 — ИА Регнум. 26 марта президент США Дональд Трамп может объявить свое решение по поводу высылки из Вашингтона российских дипломатов, заявил анонимный инсайдер из Белого дома. Об этом пишет газета Kurier.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

25 марта неназванный представитель Белого дома сообщил журналистам, что президент США рассматривает вопрос о возможности выслать из Вашингтона сотрудников посольства России. По его словам, это решение зависит от реакции других стран.

Анонимный источник подчеркнул, что США солидарны с Великобританией в обвинениях России по делу Скрипаля.

«Президент всегда рассматривает возможность привлечения России к ответственности за её порочные действия», — заявил он.

Напомним, 17 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. Россия ответила симметричными мерами. 25 марта Франция и Германия обсудили вопрос о принятии совместных мер против России.

Европейский союз обвиняет Россию в отравлении бывшего сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Оба находятся в больнице в критическом состоянии. Великобритания назвала случившееся «угрозой национальной безопасности».