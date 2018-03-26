Москва, 26 марта, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Контроль за безопасностью в торговых центрах следует ужесточить, считает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов. Об этом он сообщил ИА REGNUM 26 марта, комментируя пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унёсший, по последним данным, более 50 жизней.

Илья Дубровин ИА REGNUM ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли десятки людей

«Торговый центр — это всегда не один-два магазина, а целый комплекс торговых компаний и развлекательных площадок, — заметил юрист. — Десятки тысяч людей каждый день — это большая ответственность. Если торговый центр не в силах взять на себя все требования безопасности в рамках действующей организационно-правовой формы, то её нужно менять. Возможно, приравнять ТЦ к более крупным предприятиям, усилить контроль за соблюдением требований безопасности и проводить учения по эвакуации на более высоком уровне. И в первую очередь проверять детские площадки — не должно быть такого, чтобы от пожара первыми страдали дети».

Напомним, что, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, на месте чудовищного пожара продолжают работать более 250 сотрудников органов внутренних дел. Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка: осуществляют оцепление территории ТРЦ и школы, где развернут оперативный штаб, а сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд оперативных и экстренных служб, карет скорой помощи, спецтехники и инженерной техники. Сотрудники уголовного розыска продолжают разыскивать пропавших.

Напомним, живыми были найдены пятеро из 64 человек, ранее заявленных как без вести пропавшие. Это трое подростков, девушка и молодой человек. Выяснилось, что их на месте трагедии не было.

Отметим также сведения, что пожарные и спасатели не могут войти в некоторые помещения горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры. Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Поисково-спасательная операция тем не менее продолжается в полном объёме.