Москва, 26 марта, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание основ для регулирования правоотношений в рамках «цифровой экономики», внесли в Госдуму депутаты во главе с Вячеславом Володиным и Павлом Крашенинниковым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта. Поправки вносятся в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ.

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Предлагается закрепить в Гражданском кодексе несколько базовых положений, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических отношений («токены», «криптовалюта» и так далее), обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде («смарт-контракты», «самоисполняемые» сделки и так далее) и предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам.

Цифровое право

Планируется ввести понятие «цифровое право». Под «цифровым правом» предлагается понимать совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которая удостоверяет права на такие объекты гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот «цифровых прав» осуществляется только посредством внесения записей в информационную систему.

Под определение «цифрового права» будет подпадать существующий на данный момент термин «токен». Изначально он обозначает устройство для идентификации, а сейчас стал использоваться в IT-лексиконе для обозначения шифров, владение которыми дает определенные возможности в сети.

«Чтобы понятие «цифровое право» заработало, понадобится законодательно закрепить такой критерий, как существование этого права в информационной системе, отвечающей признакам децентрализованной информационной системы («распределенный реестр»). Эти признаки также должны быть закреплены в законодательстве», — пояснил Крашенинников.

Создание цифровых прав, сфера их использования и особенности оборота будут определяться отдельными законами, разрабатываемыми с участием Банка России, Минфина, Минэкономразвития, отметил он.

Цифровые деньги

Предлагается ввести понятие «цифровые деньги» («криптовалюта») и закрепляется главное правило, что законным средством платежа они не являются.

«В перспективе цифровые деньги смогут использоваться в качестве платежного средства, но только в случаях и на условиях, которые будут устанавливаться в законодательстве», — подчеркнул Павел Крашенинников.

Для описания того, как будет осуществляться оборот цифровых денег, правила о цифровых правах будут применяться к цифровым деньгам. Это означает, что в информационной системе должны существовать записи об обладателях цифровых денег, и с помощью записи должен фиксироваться момент перехода цифровых денег от одного лица к другому. Однако это станет возможным лишь тогда, когда будет техническая возможность принудительного совершения записи о новом обладателе прав на данный момент, указал он.

Сделки, договора и «ОК»

Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами законопроектом совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров.

В частности, предлагается установить, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств будет приравнено к простой письменной форме сделки. Например, на странице в интернете, в информационной системе, в том числе в приложении на смартфоне, описаны условия для нажатия клавиши «ОК», из которых вытекает, что такого нажатия достаточно для полноценного волеизъявления. Таким образом в настоящее время совершается значительное число волеизъявлений — с помощью нажатия кнопки на смартфоне или клавиши на компьютере. Все эти действия сами по себе юридически значимы, но большое их количество является еще и односторонними сделками, отметил Крашенинников.

По его словам, закрепление предлагаемых уточнений в Гражданском кодексе, приравнивающих волеизъявление лица, выраженное с помощью технических средств, к совершению сделки в простой письменной форме, во-первых, заложит основу для заключения так называемых «смарт-контрактов», а во-вторых, позволит упростить совершение целого ряда односторонних сделок, таких как выдача доверенностей, выдача согласия на совершение сделки, отказ от договора и прочее.

Новые правила

Для исполнения сделок с цифровыми правами вводится правило, что факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается. Это будет действовать во всех случаях, за исключением вмешательства в действие программы.

Так, после идентификации пользователей в системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютерной программы, организующей сеть. Лицо, «покупающее» тот или иной виртуальный объект (цифровое право), получит его автоматически при наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. К примеру, некое лицо является обладателем цифрового права на бокс с алмазами, имеющий индивидуализирующий его номер и хранящийся у профессионального хранителя. В информационной системе сделка с таким объектом будет исполнена «автоматически» — у продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги, и оспорить эти списания по общему правилу будет нельзя, сообщил Крашенинников.

Big data

Законопроектом также решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации («big data»).

Для этого в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных — «совокупность данных и сведений». При этом закрепляется, что согласно интересам сторон сделки, договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.