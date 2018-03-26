Вашингтон, 26 марта, 2018, 11:13 — ИА Регнум. За активным обсуждением тарифов и торгового дефицита почти незамеченным осталось знаковое решение президента Дональда Трампа дать отпор несправедливой незаконной практике Китая, которая угрожает экономической безопасности США. Тем не менее оно является первым залпом в ключевой экономической битве и частью общемировой борьбы, которые должны возглавить США, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Стратегии китайский властей, заключающейся в усилении контроля над критически важными технологиями и подрыве основанной на правилах торговой системы, которую создавали США и их партнеры, противостоять будет трудно. Пока не ясно, каким образом администрация Трампа планирует решать поставленную перед ней задачу, однако подобный проект должен носить долгосрочный характер и не ограничиваться исключительно тарифами и дефицитом, обостряющимся между Вашингтоном и Пекином.

Администрация Трампа теперь основывает свою политику на признании того, что проблема массированной передачи технологии Китая не может быть решена с использованием обычных рычагов торговой политики. Это означает, что Вашингтон и другие страны вынуждены реагировать с помощью новых инструментов и подходов.

«Технологии являются, возможно, наиболее, важной частью нашей экономики», — заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который отметил, что США пришли к выводу, что Пекин «действительно проводит политику насильственного получения технологии» и лицензий по меньшей, нежели обусловлено экономически, стоимости, использует государственный капитализм для приобретения технологий США не экономическими способами, в том числе с помощью киберворовства.

Лайтхайзер опубликовал результаты месячного расследования его ведомства, направленного на формирование фундамента для новой стратегии США. Его результаты подтверждают то, что давно известно ученым и частному сектору. Так, по оценкам его ведомства, из-за незаконной деятельности Китая экономика США недосчитывается по меньшей мере $50 млрд в год. Более того, межпартийная комиссия, возглавляемая адмиралом в отставке Деннисом Блэром и бывшим губернатором штата Юта Джоном Хантсманом, установила, что потери экономики США в связи с кражей интеллектуальной собственности ежегодно составляют от $225 до $600 млрд. В отчете комиссии за 2017 год Китай называется «основным нарушителем прав интеллектуальной собственности».

Администрация планирует ввести новые тарифы и вынести дело против Китая на рассмотрение Всемирной торговой организации (ВТО) относительно дискриминационной практики лицензирования. Тем не менее, по словам официальных лиц, с которыми общался автор, самые важные решения еще впереди, и Белый дом в скором времени объявит о введении ограничений на китайские инвестиции в ряд технологий и других важных секторов. Хотя детально этот план пока не проработан, стоит ожидать исполнительных указов президента, направленных на предотвращение поглощения китайскими компаниями американских технологических фирм, а также передачи компаниями США ключевых технологий КНР и шагов по привлечению других стран Запада к тем же мерам.

Сенат готовит законопроект по реформированию Комитета по иностранным инвестициям в США с целью включения в круг его ответственности новых отраслей и устранения лазеек. Администрация уже активизирует действия для недопущения приобретения иностранными фирмами американских компаний, играющих крайне важную роль в технологической структуре страны, а также контролирующих личную информацию граждан США.

Не стоит заблуждаться, такие шаги — предпринимаемые вразрез с нормальной практикой и направленные против Китая — обоснованны. Прежде всего китайские фирмы во все большей степени связаны с китайским правительством. Они служат политическим целям Коммунистической партии Китая, будучи выгодополучателями от громадных субсидий и протекционизма Пекина. По сути, Китай полностью подчинил экономику своей политике.

Когда-то бытовало убеждение, что Китай создаст частную экономику, которая будет совместима с системой ВТО. Политические же лидеры КНР приняли политическое решение сделать все наоборот, поэтому Вашингтон сейчас должен дать свой ответ.

«Китайцы ведут фундаментальное нападение на принципы свободной торговли, — заявил сотрудник Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Дерек М. Сцизорс. — Они не приблизились к тому, чтобы встать на позиции свободной торговли, поэтому мы сами не обязаны придерживаться принципов свободной торговли. Оказать противостояние Китаю по этому вопросу нужно было уже давно».

Если учесть существующие риски, следующий шаг США должен быть продуманным и стратегическим. Если действительно грядет экономическое противостояние, США нужны в этой войне союзники. Поэтому контрпродуктивной мерой стало введение тарифов на сталь и алюминий для партнеров США. Страны Европы сталкиваются с той же угрозой со стороны Китая, но их необходимо перетягивать на свою стороны с помощью позитивного американского взаимодействия. Если убедить их присоединиться к претензии США в ВТО, это было бы хорошим началом.

Так же опасно перегнуть палку, поскольку часть китайских инвестиций положительно сказывается на США. Таким образом, важно определить соответствующие сферы. США не должны вставать на позиции протекционизма исключительно с целью протекционизма, а радикальные идеи, вроде запрета китайским студентам учиться в американских технических и научных университетах, подкрепляют ложное утверждение, согласно которому США выступают против китайского народа, тогда как конфронтация у Вашингтона с Коммунистической партией Китая.

Необходимо тем не менее сохранить диалог с Пекином, в рамках которого ему должна быть предоставлена возможность изменить свое поведение, выполнять международные обязательства и выстраивать экономические отношения с США на взаимовыгодных условиях.

Эта новая кампания по недопущению того, чтобы Китай незаконным образом смог добиться доминирующей позиции в технике в будущем, носит сложный и рискованный характер, она также чревата неожиданными последствиями, с которыми придется справляться в течение определенного длительного времени. Однако будущее экономики США зависит от ее успеха.