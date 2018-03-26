Ереван, 26 марта, 2018, 10:55 — ИА Регнум. На российской военной базе Южного военного округа Минобороны России, дислоцированной в Армении, формируются подразделения военной полиции, сообщили ИА REGNUM в Минобороны РФ.

Press-unity.com Российская военная база в Гюмри

«Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции», — говорится в сообщении.

Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами. Подбор личного состава проводится военными психологами из офицеров, сержантов и солдат, проходящих службу по контракту. К началу летнего периода обучения планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском военном гарнизоне.

До настоящего времени российская база в Гюмри осуществляла контроль собственными средствами, с помощью спецпатрулей. Самым резонансным инцидентом за последние годы стало убийство военнослужащим базы Валерием Пермяковым семи членов семьи Аветисян (включая двухлетнего ребёнка и шестимесячного младенца), произошедшее 12 января 2015 года в городе Гюмри. В августе того же года гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы за дезертирство, хищение и незаконное ношение оружия. В августе 2016 года Ширакский областной суд Армении признал Пермякова виновным по всем пунктам обвинения и приговорил к пожизненному заключению за убийство, разбойное нападение и незаконное пересечение границы.

102-я российская военная база создана в соответствии с Договором о правовом статусе Вооружённых сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении, подписанным 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года. Основой базы стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. База несёт боевое дежурство в рамках Объединённой системы ПВО СНГ, подчинена командованию Группой российских войск в Закавказье Южного военного округа. База оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300В (988-й зенитно-ракетный полк), истребителями МиГ-29, вертолётами Ми-24П и Ми-8МТ. Численность личного состава базы — 4−5 тысяч человек. Договор о функционировании базы был заключён сроком на 25 лет и был продлен ещё на 49 лет — до 2044 года.