Москва, 26 марта, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Ожидания жителей относительно стоимости бензина давно не радужные. В начале года речь шла и об уровне в 50 руб. за популярные марки топлива, например, за Аи-95. От цен января это был бы рост на 18%-20%, что слишком много даже для российской реальности, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Банк России уверен, что рост цен на бензин в стране в 2018 году окажется около 5% или несколько выше. По оценкам регулятора, повышение цены напрямую связано с двухэтапным увеличением акцизного сбора, который в 2018 году случился 1 января и предстоит 1 июня», — отметила эксперт.

За год, как говорится в обзоре ЦБ РФ, акцизы на бензин вырастут на 17% (в литре бензина это плюс 2,07 руб.), на дизель — на 11,4% (плюс 0,76 руб. к литру топлива).

При этом в Центробанке считают, что влияние роста цен на топливо на общую инфляцию в стране минимальное: в этом году в составе индекса потребительских цен увеличение стоимости бензина даст всего 0,14%.

«За 2017 год стоимость бензина в среднем по стране выросла на 7,3%. Это случилось даже при условии, что в прошлом году акцизный сбор для бензина не увеличивался, он рос только для дизельного топлива и происходил одним этапом, как было всегда.

Акцизный сбор в составе литра топлива оценивается примерно в 2/3, все остальное — это непосредственно сам бензин и вся его «предыстория» — производство, доставка, прибыль компаний», — пояснила Бодрова.

После выборный синдром и начало посевной сами надавят на цены на топливо, бензин и дизель начнут дорожать, по всей видимости, в середине весны, пик роста цены придется на конец весны-начало лета.

«Средние ожидания относительно роста цен на бензин на 2018 год составляют плюс 8,5%-9%, как и ранее.

На текущий момент нет оснований пересматривать прогноз в сторону улучшения, несмотря на позицию ФАС, где не видят предпосылок для подорожания топлива в России», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: Центробанк повысил прогноз по цене на нефть в 2018—2020 годах