Донецк, 26 марта, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Восемь раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска за сутки 25 марта, сообщает пресс-служба ВС ДНР.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Горловка, Широкая Балка, Озеряновка, Коминтерново и Саханка, а также районы шахт Изотова и Гагарина. В Коминтерново один дом получил повреждение, в Горловке погибла одна женщина 1952 года рождения.

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Помимо этого, в Луганской Народной Республике обстрелу со стороны ВСУ также подверглось село Нижнее Лозовое. Украинские войска обстреляли его из военной техники.

При этом в так называемом штабе «АТО» («антитеррористической операции») заявили сразу о 44 обстрелах позиций украинских солдат, в ходе которых погиб один военнослужащий ВСУ.

Напомним, в Донбассе с 5 марта действует «весеннее» перемирие, однако украинские войска его не соблюдают. По данным разведки республик, ВСУ устраивают также провокации с целью обвинить войска ДНР и ЛНР в нарушении режима тишины.

Тем не менее число обстрелов с начала перемирия значительно сократилось.