Москва, 26 марта, 2018, 09:03 — ИА Регнум. По итогам торгов 23 марта рубль умеренно просел в парах с иностранными валютами, при этом завершил неделю в «плюсе» против доллара США, который пострадал от воинственности Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Нефтяное ралли оказало ограниченное влияние на российскую валюту, которая остается уязвимой на фоне обострения отношений между Москвой и Западом. Котировки закрылись с небольшим повышением, в районе 57,15 руб. Евро/рубль финишировала на 70,65 руб., набрав 0,4%.

«Рубль традиционно проигнорировал решение Банка России снизить ставку на 0,25%, которое было ожидаемым. Примечательно, что доллар на международной арене снижался, а нефть дорожала, тогда как российская валюта не смогла воспользоваться сочетанием этих двух факторов», — отметил эксперт.

Это говорит об осторожности участников рынка в отношении спекулятивных покупок рубля в условиях геополитической напряженности между Россией и странами Запада. Пока ситуация не разрешилась, и трейдеры предпочитают краткосрочные стратегии, постепенно сокращая длинные позиции по рублю.

«Не ощущается заметного влияния и со стороны налогового периода, пик которого приходится на сегодняшний день, а завершится он в среду. Суммы выплат относительно небольшие, так что на поддержку с этого фронта «россиянину» рассчитывать уже не приходится», — полагает Ковалев.

На рынке нефти 26 марта с утра произошел резкий рывок — Brent в моменте пыталась пробить уровень $70, но тут же откатилась и торгуется в приличном «минусе». Доллар же пребывает практически под повсеместным давлением.

«Бегство от рисков, которое заметно проявлялось в начале азиатской сессии, подугасло. Сочетание этих факторов предполагает нейтральное открытие рубля, который будет искать новые поводы для возвращения доллара под отметку 57 рублей», — считает эксперт.

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