Москва, 26 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. В последний день недели, 23 марта, курс российской валюты снизился к доллару США и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В начале торгов пара доллар/рубль повышалась до 57,34 руб. на фоне падения стоимости Brent до $68,84.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Реакция участников рынка на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25% годовых была слабой, поскольку решение регулятора было учтено рынком.

С повышением цен на нефть и общим ослаблением американской валюты пара доллар/рубль упала до 56,98, евро/рубль — с 70,77 до 70,37 руб. Стоимость нефти возросла на 2,5%, до $70,54.

Стремительному росту котировок способствовали призыв министра энергетики Саудовской Аравии продолжать работу с производителями вне ОПЕК по сокращению объёма добычи нефти на 2019 год и расширение санкций против граждан Ирана со стороны США.

На американской сессии рубль не смог воспользоваться подорожанием нефти, поскольку инвесторы уходили в защитные активы на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем. Президент США Д. Трамп объявил об импортных тарифах на китайские товары на $50 млрд. По итогам дня курс доллара вырос до 57,29 руб., курс евро — до 70,73 руб.

Сегодня, 26 марта, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,54%, доллар торгуется в минусе почти ко всем основным валютам. Сегодня рубль будут сдерживать несколько факторов: стоимость Brent выше $70 за баррель, ежедневное повышение индекса RGBI, а также пик налоговых платежей, который приходится на 26 марта 2018 года.

Стоит следить за динамикой фондовых индексов, а также японской иеной и швейцарским франком. Уход от риска негативно скажется на рубле даже при вышеперечисленных положительных факторах. Я придерживаюсь восстановления курса доллара до 57,54 руб., курса евро — до 71,00 руб.

Напомним, 23 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 4 коп. (+0,08%), до 57,29 руб., курс евро — на 28 коп. (+0,40%), до 70,73 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (0,0%), евро/рубль — 501,5 млн евро (+17,3%).

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