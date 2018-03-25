Пожар в Кемерове: судьба 64 человек неизвестна
Кемерово, 26 марта, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре Кемерова числятся более 60 человек. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.
По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека, пояснил он. Погибших — 37 человек, включая, предположительно, девять детей. Опознание жертв пожара затруднено.
«Предварительно, среди них девять детей», — цитирует Дедюхина ТАСС.
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Отмечается, что родственники посетителей ТЦ «Зимняя вишня», судьба которых неизвестна, находятся в оперативном штабе. Он развернут в школе поблизости от места трагедии. Родственников пропавших обеспечивают питанием, чиновники и представители МЧС регулярно информируют их о ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Возгорание локализовано, пожарные продолжают работать на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.