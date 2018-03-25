Кемерово, 26 марта, 2018, 02:08 — ИА Регнум. Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре Кемерова числятся более 60 человек. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Борис Дедюхин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека, пояснил он. Погибших — 37 человек, включая, предположительно, девять детей. Опознание жертв пожара затруднено.

«Предварительно, среди них девять детей», — цитирует Дедюхина ТАСС.

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Отмечается, что родственники посетителей ТЦ «Зимняя вишня», судьба которых неизвестна, находятся в оперативном штабе. Он развернут в школе поблизости от места трагедии. Родственников пропавших обеспечивают питанием, чиновники и представители МЧС регулярно информируют их о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался 25 марта. Возгорание локализовано, пожарные продолжают работать на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.