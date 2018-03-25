Москва, 26 марта, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Скандал с утечкой конфиденциальных данных в Facebook не утихает, Европарламент призвал провести расследование в отношении соцсети, о необходимости проведения расследования заявляла и прокуратура штата Массачусетс (США). Многие пользователи решили удалить свои профили из соцсети, еще часть — задумалась. Так ли опасно, что соцсеть так много о вас знает и для чего ей это нужно, — комментарий ИА REGNUM эксперта по информационным технологиям Юрия Тимофеева.

C_osett Facebook

Скандал! Скандал!

Глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал в печатных СМИ Великобритании извинения за скандал, связанный с конфиденциальностью данных. Он объяснил, что несколько лет назад данные соцсети о нескольких миллионах человек были слиты через приложение, которое сделал сотрудник исследовательского университета. Могут быть и другие приложения.

После начала скандала с утечкой данных сеть Facebook понесла самый ощутимый ущерб — имиджевый и экономический. Личные данные более 50 млн пользователей социальной сети оказались в распоряжении компании, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган нашел уязвимость в работе соцсети и создал приложение на ее платформе. Тогда же Facebook заблокировал это приложение и потребовал от компании удалить данные, однако несколько дней назад соцсеть узнала, что информация не была удалена полностью.

В связи со скандалом многие пользователи решили удалить свои страницы из социальной сети, по миру прокатился флешмоб #deletefacebook. Некоторые рекламодатели отказались от рекламы в Facebook, сообщило Reuters.

Цель — вы

Практически все пользователи интернета пользуются социальными сетями. Кто-то более активно, кто-то нет. Современные пользователи зачастую большую часть информации получают именно из соцсетей, соцсеть же в свою очередь получает большое количество информации о пользователе, его активности и интересах. Так ли опасно, что соцсеть начинает так много знать о вас и для чего ей это нужно?

Возьмем для примера Facebook. Сама соцсеть бесплатна и зарабатывает в основном на рекламодателях, размещающих таргетированные объявления. Facebook анализирует ваши посты, лайки и комментарии, чтобы понять, что вам интересно. Также немалую часть информации можно получить из информации о том, какие материалы вы читали, сколько времени на это потратили, с какого устройства прочитали и так далее.

Самой сети эти данные нужны для составления вашего профиля интересов. Сейчас Facebook уже давно не выдает «линейный контент» только по хронологии. Лента формируется на основе понимания соцсетью ваших интересов и предпочтений. В ней вместе с последними событиями у вас и ваших друзей, материалами групп, показываются посты за прошлые дни, недели или даже месяцы.

Так ли это плохо, что социальная сеть знает ваши предпочтения?

Благодаря этому знанию она может более качественно формировать ленту для вас, понижая в приоритете неинтересную для вас информацию, поднимая вверх интересующие материалы. С точки зрения рекламы вы тоже только в выигрыше — вы видите только рекламу потенциально интересных именно вам товаров и услуг. Это может быть даже полезно.

Где посмотреть?

Хотите узнать, как видит вас Facebook? Это не секрет, такая возможность есть. Социальная сеть позволяет скачать копию вашей активности в соцсети и приоткрыть некоторую дополнительную информацию. Зайдите в свой профиль в Facebook в раздел «Настройки». Далее в разделе «Общее» в самом конце вы увидите ссылку «Скачать копию ваших данных на Facebook». С помощью нее вы можете запросить копию информации о вас. После отправки заявки через некоторое время, зависящее от количества опубликованной вами информации в Facebook, вам на электронную почту поступит ссылка на скачивание вашего профиля. В скачанном материале помимо ленты вашей активности и опубликованных постов в разделе «Ads» вы найдете информацию о том, например, к какой категории интересов вас причислил Facebook.

Уверен, вы сможете узнать о себе много нового и интересного. Например, один из программистов с большим удивлением обнаружил у себя интерес «тренер лошадей».

Также в этом разделе вы найдете сведения, каким конкретно рекламодателям Facebook передал вашу контактную информацию.