Кемерово, 25 марта, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Количество погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 7 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе пожаротушения.

Pexels Пожар

«Обнаружены тела двух погибших, — сказал представитель оперативного штаба. — Количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» возросло до 7 человек».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. За медпомощью обратились 32 человека, из них 30 были госпитализированы.

Следователи завели уголовное дело, оно передано в Центральный аппарат СКР.

Читайте также: Кемерово: на ликвидацию последствий пожара понадобится не менее суток

А также: Тулеев возглавил штаб по ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ