Воронеж, 25 марта, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Мужчина погиб от упавшей сосульки в центре Воронежа днем 25 марта. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов, прокуратура города проводит проверку.

Фото пресс-службы прокуратуры Калужской области Опасные сосульки

Сосулька обрушилась на прохожего с крыши дома в самом центре города — на улице Театральной, около дома №2. Мужчина погиб.

Как сообщил ИА REGNUM представитель прокуратуры, в связи с происшествием надзорные органы проверят управляющую компанию, которая отвечает за обслуживание этого дома, дадут оценку действиям лиц, отвечающих за очистку придомовой территории от снега и наледи.

В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Свою проверку начало и Следственное управление СКР — ее ход взят под контроль прокуратурой области.

Между тем, с начала первого весеннего месяца в Воронеже это уже второй случай обрушения сосулек на прохожих. 15 марта от сошедшей с кровли наледи пострадала женщина — она получила травму головы. Обрушение наледи тогда также произошло в центре города — на улице Плехановской.

В 2017 году от обрушения наледи в Воронеже пострадали 15 человек, было возбуждено более десятка уголовных дел. В начале марта 2017 года поста начальника управления ЖКХ лишился Игорь Черенков.