Москва, 26 марта, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Ракетный комплекс «Рубеж» стал одним из камней преткновения, вызвавших обвинения США в нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Можно ли расценить заморозку этого проекта как проявление конструктивного подхода России к продолжению переговоров, пишет в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Mil.ru Комплекс РВСН России

Мобильный стратегический ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» исключен из государственной программы вооружения на период с 2018 по 2027 год (ГПВ-2027). Анонсированный в послании Путина комплекс «Сармат» шахтного базирования является сверхсовременной и перспективной моделью МБР. В отличие от него, «Рубеж» обладал тем преимуществом, что являлся фактически готовым к производству; до 2015 года этот ракетный комплекс уже прошел несколько успешных испытаний. Причин «отложить в сторону» это изделие может быть две.

Первая из них — это нацеливание России на освоение заявленных «сверхтехнологий», таких как представленные президентом «Кинжал», «Авангард» и другие. Кроме того, заморозка проекта РС-26 «Рубеж» и мобильного комплекса «Баргузин» может быть расценена как шаг навстречу в запланированных переговорах относительно продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СМВ-3.

Какие факты свидетельствуют в пользу такого предположения, читайте в статье: Ракетный комплекс «Рубеж» больше не угрожает США. Почему?

Рекомендуем также другие статьи Леонида Нерсисяна по современным вооружениям.