Москва, 25 марта, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Со временем вероятность возникновения широкомасштабной и длительной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта возрастает. К такому выводу пришли эксперты Центра анализа стратегий и технологий в докладе «В ожидании бури: Южный Кавказ».

Photolure Позиции Армии обороны НКР

Конфликт может резко обостриться по нескольким причинам: из-за технического превосходства Азербайджана, возможного роста цен на нефть, демографического дисбаланса, а также из-за невозможности юридического закрепления за армянами захваченных территорий Азербайджана, которые не входят в состав Нагорно-Карабахской Республики цитирует доклад РБК.

Сила нефти

На протяжении десятилетия после Карабахского конфликта (1991−1994 годы) между Азербайджаном с одной стороны и Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) с другой сохранялся баланс сил. Американское эмбарго в 1990-х годах на поставки вооружений в Азербайджан и поддержка Армении Россией выравнивали расстановку сил в Южно-Кавказском регионе.

Перелом произошел в 2000-х годах — после резкого увеличения стоимости нефти, отмечают эксперты центра. Соотношение сил изменилось в пользу Азербайджана — страны с развитой нефтедобывающей отраслью. Приток нефтедолларов позволил Азербайджану увеличить военные расходы и численность армии. Если в 2001 году, по подсчетам авторов доклада, военный бюджет страны составлял $300 млн, то в 2013 году он достиг $3,7 млрд и равнялся всему государственному бюджету Армении, сказано в докладе. По данным SIPRI, военные расходы Азербайджана в 2001 году составили около $300 млн, в 2013 году — около $2,8 млрд, а их пик пришелся на 2015 год — $3 млрд.

Численность Вооруженных сил Азербайджана в 2016 году достигла 126 тыс. человек, по данным Military Balance. «С учетом ведомственных частей, президентской гвардии и различных военизированных формирований, а также гражданского персонала общая численность людей под ружьем в Азербайджане составляет не менее 250 тыс. человек», — утверждают в Центре анализа стратегий и технологий.

Вооруженные силы Армении с 2002 года и по настоящее время составляют около 45 тыс. человек. Численность армии обороны Нагорного Карабаха — около 20 тыс. человек, из них половина — призывники из Армении.

Приток нефтяных денег позволил начать масштабное, хотя и довольно беспорядочное перевооружение армии Азербайджана. В больших количествах были закуплены современные основные танки, боевые бронемашины, зенитные ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, противотанковые управляемые ракеты, артиллерийские системы, средства обнаружения (приборы ночного видения, лазерные приборы разведки, тепловизоры) и беспилотные летательные аппараты. Основными поставщиками стали Израиль, Украина, Белоруссия, Грузия, Турция и Россия. Новые возможности Баку были продемонстрированы в ходе «апрельской войны» (четырехдневная война в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года): столкновения показали, что оснащенные современной техникой азербайджанские войска имеют преимущество в ночных боевых действиях.

Усиление Азербайджана вызвало реакцию России, которая с 2013 года увеличила поставки вооружений в Армению. В феврале 2016 года ей был предоставлен кредит на покупку вооружений на сумму $200 млн. Поставки включали пусковые установки РСЗО «Смерч» и ракеты к ним, ПЗРК, средства радиотехнической разведки, огнеметные системы «ТОС-1А», легкое и стрелковое оружие. Кроме того, после «апрельской войны» Ереван закупил индивидуальные приборы ночного видения и тепловизоры, датчики движения, лазерные приборы разведки и беспилотники, которые были в дефиците в НКР.

И хотя в связи с падением мировых цен на нефть военные расходы Азербайджана начали снижаться и с 2015 года составляют $1,55−1,7 млрд в год, в средне‑ и долгосрочной перспективе такие расходы для армянской стороны остаются недостижимыми, считают эксперты Центра анализа стратегий и технологий. В 2017 году военные расходы Армении составили $440 млн, в 2016-м — $436 млн.

Демографический кризис

В советское время население Азербайджанской ССР и Армянской ССР росло сопоставимыми темпами. Но с 1993 года ситуация изменилась, отмечают аналитики.

Население Азербайджана, несмотря на активную эмиграцию, продолжало увеличиваться на 1−2,5% в год. Население Армении из-за падения рождаемости и еще более массовой эмиграции, в основном молодежи, начало быстро сокращаться. В 1993—1995 годах сокращение численности населения составляло до 3% в год. С учетом исходно меньшей численности населения Армении это привело к увеличению демографического дисбаланса.

В 1993 году численность населения Армении и НКР составляла 3,6 млн человек против 7,44 млн человек в Азербайджане, в 2000 году — 3,37 млн против 8 млн, в 2014 году — 3,15 млн человек против 9,5 млн человек.

В возрастной структуре населения Азербайджана преобладают годные к несению военной службы молодые люди, в то время как население Армении стареет, отмечают авторы доклада. В 2016 году количество лиц призывного возраста в Азербайджане составило 800 тыс. человек против 225 тыс. в Армении.

Если демографическая тенденция не изменится, то население Армении может сократиться до 3 млн человек в 2030 году и до 2,7 млн в 2050 году. Население Азербайджана, согласно расчетам ООН, увеличится до 10,7 млн к 2030 году и до 11 млн человек к 2050 году, отмечают аналитики.

Социальные проблемы

Баку сталкивается с растущей социальной напряженностью, порожденной в том числе и демографическим ростом, сказано в докладе. Наплыв неустроенной сельской молодежи в города является фактором серьезного внутриполитического риска.

Любое проявление Арменией слабости может стать поводом для Баку начать в Нагорном Карабахе новые военные действия. И если атака будет молниеносной, Баку может одержать победу.

На правовое решение конфликта пока рассчитывать не приходится, считают аналитики Центра анализа стратегий и технологий. «Само обсуждение вопроса о принадлежности Карабаха обуславливается азербайджанцами возвращением им территорий, не входивших в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Между тем даже возможное возвращение только лишь Агдамского и Физулинского районов уже значительно ослабило бы устойчивость армянской обороны, возврат же Лачинского или Кельбаджарского района подрывает ее полностью», — объясняют авторы доклада.

«Международная легализация фактического статуса Карабаха отсутствует, армянская сторона обрекается на перманентную гонку вооружений с Азербайджаном при несопоставимых экономических и демографических ресурсах», — приходят к выводу военные эксперты.

Российский фактор

Сегодня российская дипломатия решает непростую задачу сохранения баланса в отношениях с ценным партнером и неизбежным союзником, отметил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Россия участвует в сирийском конфликте, также необходимо принимать во внимание высокую вероятность провокаций в Донбассе, напомнил он.

«Третий очаг напряженности России с ее отнюдь не беспредельными ресурсами совершенно не нужен. Между тем вся постсоветская история показывает, что Москва не может себе позволить игнорировать кризисы в Закавказье», — считает Макиенко.

Поэтому задача состоит в том, чтобы не допустить такого развития событий, при котором потребовалось бы «разорительное, политически крайне нежелательное и вообще допустимое лишь как самая крайняя мера военное вмешательство», резюмируют он.

Выводы

Темпы военно-технической модернизации Армии обороны НКР в период до «Апрельской войны» были недостаточны, несмотря на известные большинству специалистов проблемы. Следствием этого стали немалые потери в «мирное» время и недопустимо большое число жертв в ходе боев 2016 г. «Апрельская война» послужила для достаточно консервативного и тяжелого на подъем военного руководства Армии обороны НКР и вооруженных сил Армении катализатором: стало очевидно, что методы ведения войны, которые подходили в начале 1990-х гг., уже неактуальны. Многие высокопоставленные офицеры оказались уволены, включая и министра обороны Сейрана Оганяна. Заметно ускорились темпы перевооружения. В этом смысле «Апрельская война» имела для Армии обороны НКР и положительную сторону, несмотря на потери (в том числе и минимальные территориальные).

Основными направлениями развития Армии обороны НКР на ближайшие годы должны стать модернизация имеющейся в большом количестве советской бронетехники и артиллерии, приобретение или производство более эффективных средств разведки, в том числе и беспилотных летательных аппаратов, а также создание современной системы управления войсками, включающей в себя современные средства связи. Актуальным остается вопрос усиления войсковой ПВО и отработка эффективных методов борьбы с БЛА противника.

Надо отметить, что Армия обороны НКР и вооруженные силы Армении сталкиваются с фундаментальной проблемой, решение которой лежит вне компетенции военных, — это неблагоприятная демография. Население Армении и НКР уменьшается. Это, естественно, отрицательно влияет на мобилизационный потенциал Армении и НКР. В то же время население Азербайджана растет. Такая тенденция в долгосрочной перспективе может стать угрожающей. А значит, со временем вероятность возникновения широкомасштабной и длительной войны возрастает: соблазн попытаться сломить малочисленного противника в войне на истощение может стать для азербайджанского руководства слишком сильным.

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