Ереван, 24 марта, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Группа граждан и гражданских инициатив провела акцию протеста на центральных улицах Еревана с лозунгом «Отвергни Сержа». Акция была направлена против возможного премьерства уходящего президента Армении Сержа Саргсяна.

facebook.com/ՄերժիրՍերժին-314578339067715/ Акция протеста у здания правящей Республиканской партии Армении

В акции приняли участие представители некоторых политических сил, в частности оппозиционного блока «Елк», партии «Наследие» и ряда неправительственных организаций.

Во время шествия его участники иногда перекрывали движение транспорта, в частности на улице Амиряна. Они около десяти минут проводили сидячую акцию протеста на площади Республики, а затем двинулись к улице Мелик-Адамян, где находится главный офис правящей Республиканской партии Армении (РПА), лидером которой является Серж Саргсян. Протестующие развесили на стенах офиса плакаты.

Шествие завершилось на площади Свободы. Следующая акция протеста запланирована на 9 апреля, когда завершается президентский срок Саргсяна.

23 марта на площади Свободы в Ереване фронт «Во имя государства Армения» провел свой очередной митинг, на котором ораторы в основном говорили о необходимости предотвратить сценарий, по которому уходящий президент Серж Саргсян станет будущим премьер-министром.

В заявлении Фронта прозвучало осуждение планов Сержа Саргсяна занять кресло премьер-министра после окончания его 10-летнего правления в качестве президента, которое Фронт охарактеризовал как провальное во всех сферах.

«Если Серж Саргсян пойдет на «третий срок», неважно под каким соусом это будет преподнесено, то это приведет к отожествлению Армении и Азербайджана в качестве стран восточного типа авторитаризма, что лишит нас последних крох симпатии, и без того уже подорванного доверия цивилизованного мира», — говорится в заявлении Фронта, где также подчеркивается, что продолжение власти Саргсяна «еще более подстегнет отток населения, приведет к еще большим политическим репрессиям, массовым нарушениям основных прав и свобод, к большему контролю над СМИ и колонизации страны».

«Он [Серж Саргсян] и его окружение продолжат обогащаться, в то время как обнищание народа продолжится с новой силой», — цитирует заявление Фронта радиостанция «Азатутюн».

Фронт призвал «все армянское общество», в том числе диаспору, вместе «поднять голос протеста против планов Сержа Саргсяна и поддерживающих его прихлебателей».

«Найдите ваш способ, ваш вариант участия во всенародном восстании, начиная с публичного высказывания вашего протеста, кончая активным участием в акциях гражданского неповиновения», — в частности, отметили авторы заявления.

Члены политического объединения в своих выступлениях призвали партию «Гражданский договор» и ее лидера Никола Пашиняна присоединиться к их усилиям и бороться вместе.

Фронт начнет круглосуточные акции протеста с 9 апреля, когда истечет срок президентских полномочий Сержа Саргсяна. На следующем митинге, который состоится в следующую пятницу, 30 марта, будут окончательно представлены действия, запланированные после 9 апреля.

Ветеран Карабахской войны Володя Аветисян, начавший два дня назад с группой граждан сидячий пикет на площади Свободы, сказал, что они останутся на площади до 9 апреля.