Москва, 24 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа. Такое заявление сделал сегодня, 24 марта, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, выступая на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба.

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Герасимов рассказал, что сегодня отдельными военными специалистами как прообраз «войны нового поколения» трактуется военный конфликт в Сирии.

«Его главная особенность заключается в том, что государства-противники Сирии ведут против нее скрытые, безуликовые действия, не втягиваясь в прямой военный конфликт», — пояснил Герасимов.

Он подчеркнул, что никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа.

Герасимов напомнил, что пока Россия не вступила в военный конфликт на стороне законного правительства, Сирия более четырёх лет фактически вела необъявленную войну за право на существование.

«Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет», — отметил Герасимов.