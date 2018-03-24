Москва, 24 марта, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию британской телерадиокомпании ВВС о том, что бывший полковник ГРУ Генштаба ВС России, шпионивший на Великобританию и отравленный в английском городе Солсбери, якобы писал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о полном помиловании и позволении вернуться на Родину. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 24 марта, в интервью РИА Новости.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Напомним, ранее британская телерадиокомпания ВВС опубликовала интервью с неким Владимиром Тимошковым, который назвался бывшим одноклассником Скрипаля. Тимошков утверждает, что Скрипаль писал письмо Путину с просьбой помиловать его окончательно и разрешить вернуться в Россию, где у него были родственники.

«Нет. Это не так», — ответил Песков на просьбу прокомментировать эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании. Его помиловали в рамках процедуры обмена на российских граждан, которые обвинялись в шпионаже в США. После этого Скрипаль жил в Великобритании и имел двойное гражданство. По всей видимости, Скрипалю был запрещен въезд в Россию.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. С молниеносной скоростью официальный Лондон объявил, что отравили Скрипалей якобы с помощью российского нервно-паралитического газа «Новичок» (которого у России никогда не было) и сделали это конечно российские спецслужбы.

При этом никаких доказательств этим обвинениям представлено не было.