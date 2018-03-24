Тбилиси, 24 марта, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В бюджете США на 2018 год сохранена запись, касающаяся «оккупации» территорий Грузии, сообщает пресс-служба МИД Грузии. По информации министерства, текст с выражением поддержки Грузии содержится в главе об «агрессии» России.

MIKHEIL Военные НАТО в Грузии

Согласно закону о бюджете, финансирование от США не получат центральные власти тех стран, которые признают независимость «оккупированных» Россией Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий список таких стран будет опубликован на веб-сайте госдепартамента.

Закон призывает казначейство США издать инструкцию для исполнительных директоров США в международных финансовых институтах, чтобы те голосовали против финансирования любой программы, нарушающей суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Кроме того, самой Грузии из бюджета США на 2018 год будет выделено финансирование в размере более $105,3 млн, что на $5 млн выше финансирования, полученного в прошлом году. Сумма выделена по следующим пунктам: помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии, программы по борьбе с наркотиками и контролю над ними, нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом, военное образование и учения, внешнее военное финансирование (FMF).

В главе о «российской агрессии» говорится, что финансирование, выделенное для стран Европы и Евразии, должно быть направлено на борьбу против влияния и «агрессии» России. Часть финансирования, выделяемого странам Восточного партнерства, должна быть направлена на имплементацию соглашений об ассоциации и свободной торговле с ЕС и на уменьшение политического давления со стороны России.

В Тбилиси дали этому решению Вашингтона положительную оценку и расценили его как выражение поддержки Грузии.

«Это выражение поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии как со стороны Конгресса США, так и со стороны администрации, четкое подтверждение еще большего углубления стратегического партнерства и дальнейшего активного сотрудничества», — заявил, комментируя закон о бюджете США, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и выразил благодарность конгрессу и президенту Дональду Трампу за ещё одну поддержку Грузии на законодательном уровне.