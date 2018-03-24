Екатеринбург, 24 марта, 2018, 08:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге остатки подорванной утром 24 марта телебашни будут сносить вручную. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудница пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Иван Шилов ИА REGNUM Башня

По её словам, всё прошло по плану. В башне прозвучало два взрыва. Затем она наклонилась и рухнула.

Момент падения башни попал на видео. На месте обрушения работали корреспонденты ИА REGNUM.

Теперь взрывов на этом месте не ожидается. Остатки башни будут сносить механическим способом.

Напомним, подрыву телебашни предшествовали протесты местных жителей. А утром 23 марта на неё поднялись руферы, которые водрузили российский флаг. Но затем им пришлось спуститься.