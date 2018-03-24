Вашингтон, 24 марта, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Новые санкции введены Вашингтоном в отношении Ирана, сообщает Reuters.

Iranreview.org Санкции

Поводом для санкций стали кибератаки, которые якобы были проведены иранцами против США и ряда других стран в 2013 году. Подозрения пали на десять иранских граждан и «Институт Мабна» (город Шираз, Иран).

Уточняется, что кибератакам подверглись серверы американского правительства, сотни вузов в разных странах (в США — 144 университета), десятки фирм. Только из американских университетов хакерами украден 31 терабайт данных.

Американские власти утверждают, что эти действия были предприняты по распоряжению Корпуса стражей исламской революции, то есть фактически от имени официального Тегерана.

Напомним, Иран, с которым у США всегда были сложные отношения, после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа подвергается сильному давлению.

Сразу же после прихода к власти Трамп назвал Иран «террористическим государством». Американское руководство еще не определилось до конца, но рассматривает вариант отмены так называемой «сделки с Ираном» по ядерной программе. Звучат обвинения в адрес Тегерана, который якобы нарушает условия соглашения.

Кроме того, Трамп провел перестановки в своей команде, повысив в должностях лиц, крайне нелояльных к Ирану.

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