Ханой, 24 марта, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Британские власти оказывают давление на своих международных партнеров, чтобы они признали их правоту в так называемом деле Скрипаля, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам в Ханое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Отвечая на вопрос о том, что ряд стран выразил согласие с Лондоном, обвиняющим Москву в отравлении в городе Солсбери (Великобритания) бывших российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль, Лавров заявил:

«Англичане «носятся» по всему миру, требуют, чтобы партнеры последовали их примеру».

Министр подчеркнул, что страны обычно принимают решения «на основе собственного понимания, чувства реального собственного достоинства». Что решит каждое отдельное государство — будет видно.

«По-прежнему, не видим фактов, отсутствие которых наводит на мысль, что все это провокация. Еще не завершилось расследование, пытаются лихорадочно заставить союзников под предлогом той самой солидарности, консенсуса делать конфронтационные шаги», — сказал Лавров.

Российский министр считает, что Лондон проводит курс на усугубление кризиса в отношениях с Россией. Решение вопроса искусственно «загоняется в тупик». И, несмотря на это, тех, кто выступает за диалог — большинство.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй провела встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Все политики согласились с Мэй: Россия «виновата в деле Скрипаля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта Меркель заявила, что Мэй представила доказательства «вины России». Более подробной информацией немецкий лидер не поделилась.

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