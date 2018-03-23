Ереван, 24 марта, 2018, 00:30 — ИА Регнум. В 2017 году около 230 тысяч трудовых мигрантов (около 7,6% населения Армении) прибыло в Россию из Армении.

Согласно информации, опубликованной на сайте Государственной миграционной службы Армении, число трудовых мигрантов составило 264 тыс. в 2015 году, а в 2016 году — 209 тыс. человек.

Больше всего трудовых мигрантов, прибывших из стран Евразийского экономического союза в Россию за 2017 год, пришлось на Киргизию (376 тыс. человек), меньше всего — на Казахстан (88 тыс. человек).