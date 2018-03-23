Тифарити, 24 марта, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Власти Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) осуждают попытки Европейской комиссии внести поправки в соглашение о рыболовстве между ЕС и Марокко, предусматривающие включение в него территориальных вод Западной Сахары вопреки решению Европейского суда. Об этом говорится в заявлении представителя Фронта ПОЛИСАРИО в Европейском союзе Мохаммеда Сидати, передаёт Sahara Press Service.

Globe-trotter, French translation by Joelf Западная Сахара

Как отметил Мохаммед Сидати, Европейская комиссия «продемонстрировала, что она не принимает во внимание законность и является соучастником незаконной оккупации Западной Сахары со стороны Марокко».

Фронт ПОЛИСАРИО считает, что действия Европейской комиссии подтверждают позицию посланника генсека ООН по Западной Сахаре Хорста Кёлера, который в ходе брифинга в Совете Безопасности ООН поставил под сомнение участие ЕС в поиске политического решения конфликта.

В заявлении также содержится настоятельный призыв к Европейской комиссии «провести прямые и конструктивные переговоры» с Фронтом ПОЛИСАРИО, а также призыв к странам ЕС отказаться от предложений комиссии.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля этого года Суд Европейского союза подтвердил, что действие соглашений между ЕС и Марокко, касающихся эксплуатации природных ресурсов, не распространяется на оккупированную королевством территорию Западной Сахары.

В соответствии с решением суда, Марокко и Западная Сахара являются отдельными регионами, и Марокко не имеет суверенитета над Западной Сахарой и её территориальными водами.

На основании данного решения Фронт ПОЛИСАРИО призывал все рыболовные суда, осуществлявшие промысел в территориальных водах Западной Сахары, немедленно вывести их с территории. Он также призвал Европейский союз прекратить любое финансирование проектов в Западной Сахаре в рамках соглашений с Марокко и незамедлительно начать переговоры о подготовки соглашений о рыболовстве с Фронтом ПОЛИСАРИО, как с единственным законным представителем народа Западной Сахары.