Ереван, 23 марта, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Среди 47 стран Совета Европы Армения занимает первое место по уровню смертности в местах заключения. Об этом свидетельствует опубликованный обзор криминальной статистики Совета Европы, сообщает azatutyun.am.

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В армянских тюрьмах в 2015 году умерли 28 человек, причем пятеро из них находились под предварительным арестом, трое совершили самоубийство. В целом, в Армении из каждых 10 тысяч заключенных 70 умирают до истечения срока наказания, что почти вдвое превышает средний показатель, зафиксированный в других странах.

Будучи первой по уровню смертности, Армения, в то же время, является одной из последних в Европе по размеру суммы, расходуемой на заключенных. В обзоре отмечается, что в среднем в странах-членах Совета Европы на каждого заключенного из бюджета выделяется около 50 евро, в Армении же эта сумма примерно в 5 раз меньше — чуть больше 11 евро. Кстати, по этому показателю худший, чем в Армении результат был зафиксирован лишь в Молдaвии.

В целом, согласно обзору, армянские тюрьмы по-прежнему остаются перегруженными: на каждые 100 тысяч жителей приходится примерно 130 заключенных, что выше среднего показателя в других европейских странах.

В обзоре также отмечается, что, несмотря на призывы европейских экспертов, правоохранительные органы Армении продолжают в ходе предварительного следствия широко применять арест, избегая других мер пресечения.

«Перегруженность тюрем характерна для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы, — говорит один из авторов исследования, профессор Лозаннского университета Марсело Аеби. — Ведущие по соотношению заключенных страны находятся именно в этом регионе, эта более карательная культура идет из прошлого. В отличие, скажем, от Восточной Европы, эти страны еще сохраняют свою криминальную политику, которая более строга, во многих случаях устанавливаемые сроки наказания бывают более длительными».

В Армении, согласно обзору, к большим срокам — пять и более лет лишения свободы — приговорены более 40% заключенных, что примерно в два раза выше среднего показателя, зафиксированного в других странах Европы.

Вопреки этому, армянские суды крайне редко применяют тюремное заключение сроком до одного года. Если в других европейских странах в среднем около 13% заключенных приговариваются к подобному умеренному сроку наказания, то в Армении этот показатель не достигает даже 2%.

Среди преступлений чаще всего встречаются воровство, посягательство на чужую собственность и причиненный вред здоровью.

В обзоре, кстати, также выделяются другие страны региона. Грузия, Турция и Азербайджан являются лидерами по количеству заключенных в пропорциональном отношении: в этих странах на каждые 100 тысяч жителей приходится примерно 240 заключенных, что почти в два раза превышает средний показатель по Европе. Причем, Турция в этом отношении побила рекорд, за 10 лет увеличив этот показатель на 161%.

Грузия, в свою очередь, является лидером Европы по числу осужденных за воровство: в соседней стране этот показатель примерно в пять раз выше среднего показателя в других европейских странах.