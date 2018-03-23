Симферополь, 23 марта, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Уровень поддержки Владимира Путина на президентских выборах оказался настолько высоким, что он, похоже, окончательно решил опереться на народ. Так что ответ на вопрос о том, что ждёт Россию в ближайшие годы — застой или перемены — дан. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сегодняшнее обращение главы государства к гражданам стало одним из немногих примеров проявления эмоциональности Путина. Да, он считается весьма рационально мыслящим и действующим политиком, однако уровень его поддержки на выборах оказался настолько абсолютным и впечатляющим, что, похоже, это стало поводом обратиться непосредственно и напрямую к людям», — говорит эксперт.

Само выступление, по его мнению, содержит в себе некоторые важные сигналы: руководство в курсе наиболее важных проблем и общей обстановки, от вызывающих злость поборов ЖКХ и бюрократизированной медицины до желания позитивных перемен.

«Судя по всему, президент не собирается затягивать с кадровыми перестановками. Как всегда, много говорится про «непростые решения», что в переводе на обычный язык называется: «за счёт людей». Хочется лишь надеяться, что на этот раз «сильные мира сего», явно оторвавшиеся от действительности, разделят с народом бремя реформ», — отмечает эксперт.

Не менее интересным и важным, по его словам, сегодня был и сигнал о необходимости альтернативной точки зрения в общественной жизни.

«Не секрет, что в обществе есть сильнейший запрос на открытое обсуждение проблем как федеральных, так и региональных, ведь именно на местном уровне «воеводы» стремятся задавить любую критику, создавая тем самым ненужное дополнительное напряжение. В то же время консервативный перекос привёл к тому, что отечественная оппозиция представлена сегодня в формах, неприемлемых для государства, ведь даже на уровне лозунгов либеральной тусовкой часто озвучиваются взгляды, подпадающие под действие Уголовного Кодекса», — говорит эксперт.

Поэтому, уверен Владимир Джаралла, если запрос на формирования альтернативных точек зрения будет услышан и начнутся реальные подвижки в данном направлении, это станет самым эффективным шагом по снятию общественного напряжения.

«В российском обществе есть понимание того, насколько сегодня враждебно отношение к России со стороны Запада, и есть абсолютное согласие, что этому давлению подаваться нельзя. Сегодняшнее выступление Путина стало ещё одним символическим действием лидера сохранить поддержку народа. Так что ответ на вопрос о том, что впереди — застой или перемены — дан», — подчеркнул крымский политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент выступил с обращением к гражданам России, в котором поблагодарил за свою победу и призвал к единству для осуществления «технологического рывка» и модернизации страны.

«В ближайшие годы Россия должна совершить рывок, но абсолютно безответственно было бы обещать немедленные изменения — в одночасье. Это было бы красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе!» — подчеркнул глава государства.