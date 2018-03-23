Москва, 23 марта, 2018, 20:57 — ИА Регнум. 23 марта на стадионе «Лужники» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными России и Бразилии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте второго тайма защитник «Интера» Жуан Миранда открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 0:1. Через 9 минут Филиппе Коутиньо удвоил преимущество в счете ударом с пенальти — 0:2. На 67-й минуте хавбэк «Барселоны» Паулиньо довел счет до разгромного, замкнув навес Виллиана с правого фланга — 0:3.

Статистика матча (Россия/Бразилия)

Удары 8/22

Удары в створ 3/13

Владение 35%/65%

Фолы 8/7

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Глушаков, Миранчук, Головин, Самедов, Комбаров, Зобнин, Смолов.

Бразилия: Беккер, Алвеш, Миранда, Марсело, Силва, Каземиро, Коста, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус.

Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.

Голы: Миранда 53 — 0:1, Коутиньо (пен) 62 — 0:2, Паулиньо 67 — 0:3.