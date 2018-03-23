* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 23 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Совфеде допускают рост локальных действий ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прежде всего в Европе, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

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Число жертв атаки с захватом заложников в магазине в коммуне Треб на юге Франции увеличилось до трех, еще два человека ранены.

«Захват заложников на юге Франции стал еще одним подтверждением, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает быть еще очень опасной для человечества. Вполне допускаю, что число его локальных действий, и, прежде всего, в Европе, будет даже возрастать. А значит, по-прежнему остается крайне актуальным тесное взаимодействие спецслужб ведущих европейских держав, включая, разумеется, и Россию», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

Парламентарий принес соболезнования родным и близким погибших в результате теракта на юге Франции.

Сотрудники правоохранительных органов предприняли штурм супермаркета Super U в коммуне Треб на юге Франции, мужчина, захвативший заложников, ликвидирован, передает телеканал BFMTV.