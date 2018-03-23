Симферополь, 23 марта, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Обращение президента к гражданам России — это своего рода постскриптум к посланию Федеральному собранию, которое не имеет прецедентов. При решимости президента и реальной консолидации общества вокруг заявленных целей, на выходе мы получим качественно другую страну. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM озвучил политолог Александр Бедрицкий.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Оно свидетельствует о нескольких вещах. Во-первых, ещё раз прозвучало подтверждение тезисов о направлениях развития страны из послания, что не оставляет никаких «надежд» на то, что это была лишь предвыборная риторика или благие пожелания. Это конкретный план, который будет реализовываться в ближайшие шесть лет. Во-вторых, в обращении прозвучал призыв к консолидации общества вокруг решения общенациональных задач. Это действительно налагает колоссальную ответственность на президента, поскольку обманутое доверие политикам обходится очень дорого», — считает эксперт.

По его словам, то, что Путин напрямую обращается к народу, показывает, что он вполне осознаёт это обстоятельство.

«Наконец, в-третьих, прозвучал призыв и предложение к оппозиции, либо присоединиться к действительной работе, в том числе и в различных государственных структурах (что вовсе не исключает критики с её стороны), либо оказаться полностью маргинальной. Как правило, первые предложения Путина оказываются наиболее щедрыми и неукоснительно выполняются, в дальнейшем издержки для тех, кто выберет путь фронды, будут только возрастать», — считает Александр Бедрицкий.

В целом, по его словам, сегодняшнее обращение — хотя и очень серьёзный, но всё же аванс: реальные изменения должны последовать после инаугурации. Однако уже сейчас можно утверждать, что при решимости президента и реальной консолидации общества вокруг заявленных целей, на выходе мы получим качественно другую страну.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 марта, ЦИК озвучил окончательные подсчёты 100% бюллетеней, согласно которым на президентских выборах 18 марта 2018 года за Владимира Путина проголосовали 56 млн 430 тысяч 712 человек или 76,69% избирателей.

Сегодня же президент выступил с обращением к гражданам России, в котором поблагодарил их за свою победу на выборах и призвал к единству для осуществления «технологического рывка» и модернизации страны. В числе прочих тем президент также отметил, что логика политической конкуренции заключается в том, что власть критикуют и справа, и слева. Дискуссии и споры необходимы, но в них не должно быть места «безответственному популизму».

«В ближайшие годы Россия должна совершить рывок, но абсолютно безответственно было бы обещать немедленные изменения — в одночасье. Это было бы красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный сиюминутный эффект, а нам нужны последовательные, глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый позитивный эффект и сегодня, и в перспективе!» — подчеркнул глава государства.