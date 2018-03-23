Москва, 23 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Мужчина, совершивший нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр в октябре 2017 году, будет отправлен на принудительное лечение. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В больнице

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении», — говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты пришли к заключению, что «в момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими».

Сообщается, что расследование уголовного дела, которое было возбуждено по статье «Покушение на убийство», завершено.

«В ближайшее время уголовное дело с утверждённым постановлением будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера», — информирует пресс-служба.

Напомним, 23 октября 2017 года мужчина проник в редакцию «Эхо Москвы» на Новом Арбате и нанёс Татьяне Фельгенгауэр ножевое ранение в горло. После этого он был задержан.

Нападавшим оказался 49-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. В ходе допроса мужчина объяснил свои действия тем, что журналистка якобы преследовала его посредством «телепатического контакта».

После нападения Татьяна Фельгенгауэр была прооперирована. 3 ноября её выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.