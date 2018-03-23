Вашингтон, 23 марта, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Ключевой объект противоракетной обороны США, который должны ввести в строй в конце 2018 года в Польше, будет открыт не ранее 2020 года, сообщает американский портал Breaking Defense.

Breakingdefense.com ПРО на Аляске

Об этом, выступая в комитете сената США по вооруженном силам, заявил глава агентства по противоракетной обороны США генерал-лейтенант Сэмюэль Гривз. По его словам, темпы строительства радиолокационного и противоракетного комплекса Aegis Ashore являются «неудовлетворительными».

Как сообщает издание, он не предложил более подробной информации, не предоставил ее и Пентагон. В свою очередь генералу не стали задавать вопросы присутствовавшие на слушаниях сенаторы. И это несмотря на «растущую обеспокоенность иранской программой баллистических ракет и напряженные отношения с Россией, которая также наращивает производство крылатых и баллистических ракет».

Задержка со строительством базы в Польше вызывает вопросы о судьбе Европейского поэтапного адаптивного подхода США (EPAA), который призван обеспечить ограниченную противоракетную защиту Европы, пишет Breaking Defense. EPAA включает радиолокационные и ракетные станции, а также системы управления огнем в Румынии и Польше; радиолокатор противоракетной обороны в Турции; центр управления и контроля в Германии. Неясно, какое влияние сбой графика окажет на общую программу или какие расходы могут потребоваться.