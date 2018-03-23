Москва, 23 марта, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Такое заявление сделала сегодня, 23 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Нам еще предстоит нащупать тот уровень, на котором будет ключевая ставка, чтобы можно было сказать, что мы закончили цикл ее снижения… Мы видим, что сейчас еще есть потенциал для снижения ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что уровень ключевой ставки сейчас приближается к тому диапазону, который регулятор считает нейтральным.

«То есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор ранее установил, что таким уровне ставки, при котором инфляция не будет изменяться, является примерно 6−7%.

По словам Набиуллиной, этот нейтральный уровень может быть достигнут уже в 2018 году.

Вполне возможно, что в ближайшее время произойдет снижение инфляционных ожиданий населения, так как потенциал для этого есть.