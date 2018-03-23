Санкт-Петербург, 23 марта, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сумели оставить государственным унитарным предприятиям (ГУП) возможность получать госконтракты без конкурса, передает 23 марта корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Ранее в силу вступило решение Санкт-Петербургского городского суда, по которому справедливыми были признаны требования регионального управления ФАС: антимонопольщики считают, что действующий городской закон о ГУПах необоснованно дает преференцию госпредприятиям при оказании услуг различным органам власти — например, в транспортных, гостиничных и других конкурентных сферах бизнеса.

В итоге, городской парламент, наконец, намерен изменить закон, оставив право на «внеконкурсные» контракты только тем госпредприятиям и учреждениям, которые обслуживают представительства «органов госвласти Петербурга в иных субъектах РФ», то есть за пределами Северной столицы. ФАС пыталась бороться с преференциями петербургских ГУПов с 2011 года, но губернатор и городское Заксобрание упорно сопротивлялись.

Норма, которая позволяет это делать и вводит ограничения для остальных компаний, появилась еще в 2007 году при прежнем главе города Валентине Матвиенко. ФАС считает это ограничением конкуренции, так как подобная ситуация возможна лишь в сферах, где нет конкурентного рынка, в отличие от тех областей, где петербургские ГУПы по факту являются монополистами — среди этих сфер транспорт, гостиницы, информационное обслуживание, техническое обслуживание, ремонт объектов гражданской обороны, инженерные изыскания, строительство и проектирование, содержание мостов, тоннелей, набережных, ритуальные услуги, праздничное оформление.

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В своей борьбе ФАС дошла до Верховного суда. Эта инстанция не удовлетворила апелляции Закссобрания и администрации губернатора Санкт-Петербурга на соответствующие решения Санкт-Петербургского городского суда. В результате, статья 7−1 городского закона о ГУПах, которая наделяла такие предприятия особыми полномочиями на оказание услуг, была фактически признана недействующей.

Между тем, позднее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отказался расторгать контракт на перевозку депутатов городского Заксобрания с ГБАУ «Смольнинское». Иск также подавало городское управление Федеральной антимонопольной службы. Заксобрание заключило контракт на транспортное обслуживание народных избранников в 2018 году, по традиции, без конкурса с единственным поставщиком.

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Сейчас в Северной столице работают 43 ГУПа, 373 государственных учреждений (ГУ) и одно акционерное общество, подведомственное Смольному. При этом наибольшее количество государственных учреждений находятся в ведении комитета по культуре (119), комитета по здравоохранению (112) и комитета по социальной политике (55).

Так, упомянутое «Смольнинское» возит в Петербурге не только депутатов, но и чиновников. Гостиничным обслуживанием официальных делегаций может заниматься только ГУ «Управление гостиничного хозяйства при администрации губернатора Санкт-Петербурга», кормить чиновников и депутатов — только ГУП «Комбинат питания «Смольнинский», обеспечивать их связью — исключительно «Информационно-аналитический центр» и «АТС Смольного».