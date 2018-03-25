Пекин, 26 марта, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Китайский метод освоения любой технологический области объясняет пестроту мозаики, царящей на просторах Поднебесной в сфере атомной энергетики. Композиция из собственных технологий, а также наработок российских, канадских, американских и французских атомщиков — вот что такое атомная энергетика современного Китая. Почему был выбран именно этот путь и как на сём поприще состоялся ужасный конфуз компании Westinghouse, пишет обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Больше партнеров — больше знаний; выбранный китайскими специалистами способ освоения планетарной промышленности и перевода ее в китайский формат предполагает ввоз на свою территорию технологий под любыми флагами. Добившись размещения предприятия на своей территории, Китай может планомерно и вдумчиво направить силы на его изучение, освоение и развитие. Уже в качестве собственных проектов.

Но атомная энергетика, где всё на порядок сложнее, чем в других областях технологии и знания, имеет свои нюансы. Американская компания Westinghouse с 2009 года строит на территории Китая сразу четыре реактора АР-1000, и эта компания обогатила китайских промышленников знанием того, как действовать не нужно. В 2006 году победа проекта Westinghouse по строительству четырех реакторов на общую сумму 5,3 млрд долларов в следующие пять лет казалась великолепным выигрышем. Но российский эксперт в атомной отрасли Андрей Черкасенко изрек мрачное предсказание: «Эти четыре блока будут последней стройкой Westinghouse в Китае», и время его правоту подтвердило: предсказание можно считать сбывшимся. Постоянные срывы сроков, технические провалы, аварии, несоответствие требованиям заказчика и прочие неприятности преследовали американский проект на протяжении всего его исполнения.

В чем причина такого развития события, которое эксперты могли предсказать еще до начала работ, читайте в статье: Как Westinghouse Китай покоряла

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