Рубль спокоен после решения ЦБ
Москва, 23 марта, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Российский рубль 23 марта незначительно меняется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Решение Центробанка РФ относительно понижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов не впечатлило участников торгов: это уже было учтено в ценах», — отметила эксперт.
С 26 марта ставка составит 7,25% годовых, она пересмотрена с прежнего уровня в 7,50% годовых.
«В сопроводительном заявлении Центробанка говорится, что принципиальный взгляд на перспективы роста экономики не изменился, в вопросе инфляции ЦБ видит предпосылки для некоторого ускорения роста индикатора», — пояснила Бодрова.
«Американец» сохраняется в рамках 57−58 рублей, что не позволяет говорить о сколько-нибудь направленном движении. Пока это «боковик».
"23 марта доллар США стоит 57,2 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 70,53 руб. (+0,1%). Доллар закроет пятницу (23 марта) в коридоре 57,05−57,65 рубля, евро — в границах 70,30−71 рубль», — полагает эксперт.
Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 марта, составляют 57,10 руб. за американскую валюту и 70,43 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 27 и 12 копеек соответственно.