Москва, 23 марта, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Российский рубль 23 марта незначительно меняется в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Решение Центробанка РФ относительно понижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов не впечатлило участников торгов: это уже было учтено в ценах», — отметила эксперт.

С 26 марта ставка составит 7,25% годовых, она пересмотрена с прежнего уровня в 7,50% годовых.

«В сопроводительном заявлении Центробанка говорится, что принципиальный взгляд на перспективы роста экономики не изменился, в вопросе инфляции ЦБ видит предпосылки для некоторого ускорения роста индикатора», — пояснила Бодрова.

«Американец» сохраняется в рамках 57−58 рублей, что не позволяет говорить о сколько-нибудь направленном движении. Пока это «боковик».

"23 марта доллар США стоит 57,2 руб. (-0,1%). Евро торгуется по 70,53 руб. (+0,1%). Доллар закроет пятницу (23 марта) в коридоре 57,05−57,65 рубля, евро — в границах 70,30−71 рубль», — полагает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 26 марта, составляют 57,10 руб. за американскую валюту и 70,43 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 27 и 12 копеек соответственно.